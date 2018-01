Handball-EM: Deutschland - Mazedonien Quelle: dpa

Deutschlands Handballer haben den erhofften Gruppensieg bei der Europameisterschaft verpasst. Die DHB-Auswahl trennte sich im letzten Vorrundenspiel am Mittwoch 25:25 (12:11) von Mazedonien und darf sich im Kampf um den Einzug ins Halbfinale keinen weiteren Ausrutscher mehr leisten. "Wir hatten die Chance auf den Sieg, spielen es aber zu undiszipliniert in der letzten Szene", sagte Bundestrainer Christian Prokop .



Bester Werfer beim Titelverteidiger war in Zagreb Steffen Weinhold mit sieben Toren. Ihr erstes Hauptrundenspiel bestreitet die Mannschaft am Freitag in Varazdin.