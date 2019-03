Eine Gestängetiefpumpe für Erdöl in Niedersachsen. Archivbild

Quelle: Friso Gentsch/dpa

Die Förderung von Erdgas in Deutschland ist 2018 weiter zurückgegangen. Wie der Bundesverband Erdgas, Erdöl und Geoenergie mitteilte, trugen deutsche Quellen nur noch 7,2 Prozent zur Versorgung des inländischen Erdgasmarktes bei. Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland 6,3 Milliarden Kubikmeter Erdgas und 2,1 Millionen Tonnen Erdöl gefördert.



Erdgas und Erdöl werden vor allem zur Wärmeerzeugung und in der Industrie benötigt. Die Nutzung der nicht regenerativen Energien ist umstritten.