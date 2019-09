Deutschland will die Ausbildung von Grenzschützern in Saudi-Arabien wiederaufnehmen. Das sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums der Deutschen Presse-Agentur am Samstag und bestätigte damit einen Bericht des "Spiegels". Gründe nannte der Ministeriumssprecher nicht. Die Ausbildung war nach der Tötung des Regierungskritikers Jamal Khashoggi im vergangenen Oktober im saudischen Konsulat in Istanbul ausgesetzt worden. Die Bundespolizei unterhalte weiter ein Projektbüro in Riad, das derzeit mit drei Mitarbeitern besetzt sei. Wann die Ausbildung wieder beginne, werde noch geklärt, hieß es nun.