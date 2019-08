Es war unmöglich in München, für einen Dreijährigen einen Kindergartenplatz zu kriegen. Hiltrud Werner

Werner legt sich ein dickes Fell zu, steigt schnell auf, bekommt in der Nachwendezeit ihr zweites Kind und arbeitet als einzige Mutter in Vollzeit - in einer Firma mit 850 Mitarbeitern. "Es war unmöglich in München, für einen Dreijährigen einen Kindergartenplatz zu kriegen", erinnert sie sich. "Das war für mich ein Schock." Aber auch dafür fand sie eine Lösung. Später geht sie beruflich in die Niederlande, nach England, in die USA und "irgendwie ist mir unterwegs der Ossi-Stempel abhanden gekommen."