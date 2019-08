Eine spontane Stichprobe am Strand von Westerland gibt der Statistik recht. Christian Petschik aus Bonn berichtet: "Ich war mal im Urlaub in Panama, da hab ich ein nettes ostdeutsches Pärchen kennengelernt. Also man muss eigentlich ins Ausland reisen, da trifft man sich eher als hier in Deutschland." Ostdeutschland ist von Sylt schon geografisch weit weg, aber gefühlt für manche noch weiter. "Wir waren noch nie im Osten im Urlaub. Weil's uns gar nicht interessiert", so Andreas Dresel aus Bühl in Baden. Auch Birgit Thun aus Köln gesteht: "Ich war noch nie im Osten." 30 Jahre nach dem Mauerfall? Einen echten Grund dafür kann sie nicht nennen.