Eine hochschwangere Frau. Symbolbild

Quelle: Felix Heyder/dpa

Zum ersten Mal haben Frauen in Deutschland mit einer gespendeten Gebärmutter Kinder geboren. Die beiden Babys kamen gesund per Kaiserschnitt auf die Welt - eines im März und eines Mitte Mai diesen Jahres, wie das Universitätsklinikum Tübingen mitteilte.



Im Oktober 2016 wurde dort die erste Uterus-Transplantation Deutschlands durchgeführt. Weltweit brachte erstmals im Jahr 2014 in Schweden eine Frau mit einer gespendeten Gebärmutter ein gesundes Baby zur Welt.