Es ist gut, dass wir gleich zu Beginn voll gefordert sind und einen starken Gegner haben. Joachim Löw, Bundestrainer

So richtig stimmig wirkt das überbordende Selbstbewusstsein Chicharitos und das große Lob des Bundestrainer allerdings nicht. Denn beide sprachen ja über jene mexikanische Nationalelf, die jüngst mit Schimpf und Schande aus ihrer Heimat verabschiedet worden war und auf dem Weg nach Moskau zudem den finalen Test in Dänemark 0:2 verlor, wenngleich dabei noch ein paar Spieler aus der zweiten Reihe getestet wurden. Vielleicht ist es aber auch schlichtweg so, dass weder Chicharito noch Löw so wirklich wissen, was sie von dieser mexikanischen Mannschaft halten sollen. Ein bisschen wie eine Blackbox kommt diese ja daher, und vermutlich liegt die Wahrheit auch in diesem Fall zwischen den Extremen.