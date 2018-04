Rolf Zacher. Quelle: Tim Brakemeier/dpa

Der Schauspieler und Musiker Rolf Zacher (76) ist tot. Er sei am Samstagmorgen "friedlich gestorben", bestätigte seine Lebensgefährtin Carola Blendermann.



Zacher erhielt den Bundesfilmpreis für eine Gaunerrolle in Reinhard Hauffs "Endstation Freiheit" (1980). Der Schauspieler arbeitete auch als Synchronsprecher. Seine rauchig-krächzende Stimme lieh er Stars wie Nicolas Cage oder Robert De Niro. Zacher war eine Type. In Interviews konnte er wahlweise charmant wie unausstehlich sein.