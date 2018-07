Profiskater Lenni Janssen im neuen Skatepark Eller. Quelle: David Young/dpa

Deutschlands größter Skatepark ist in Düsseldorf eröffnet worden. Skateboarder können sich dort auf 3.800 Quadratmetern Fläche austoben. Der neue Park kostete die Stadt knapp zwei Millionen Euro. Die Bauarbeiten hatten sich mehrfach verzögert, ursprünglich sollte der Park im vergangenen Jahr öffnen.



In zwei Jahren bei den Olympischen Spielen in Tokio wird das Skateboarden neue olympische Disziplin. Mit Lenni Janssen (17) kommt eine der großen deutschen Skateboard-Hoffnungen aus Düsseldorf.