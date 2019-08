Die Nato nimmt diese neue Bedrohung sehr ernst: Über 2.300 Soldaten aus Deutschland, Norwegen und den Niederlanden trainieren beim "Noble Jump Manöver" gemeinsam für Europas Sicherheit - unter deutscher Führung. Allerdings: Selbst die Elite-Einheit VJTF musste sich ihr Material in ganz Deutschland zusammenschnorren. Aktuell ist nicht eine Brigade zu 100 Prozent einsatzfähig. Die Vollausstattung wurde der Nato verbindlich zugesagt, wird aber teuer: Fünf Milliarden Euro sind nach Berechnungen des Heeres allein für eine einzige Brigade fällig.



Das Problem: In den letzten Jahren ist kaum etwas in Material und Ausrüstung investiert worden: "Wir haben Systeme in der Bundeswehr, die sind älter als ich", konstatiert der Parlamentarische Staatssekretär im Verteidigungsministerium, Peter Tauber (CDU). "Um das alles wieder so hinzubekommen, dass wir den Nato-Forderungen und den EU-Forderungen entsprechen, brauchen wir bis 2031 - also die nächsten zwölf Jahre", ergänzt Eberhard Zorn, der Generalinspekteur der Bundeswehr.