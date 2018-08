Bad Nauheim verzeichnet Hitzerekord. Quelle: Andreas Arnold/dpa

Zum Start in die neue Woche ist Deutschland ins Schwitzen gekommen - am wärmsten war es in Hessen zwischen Gießen und Frankfurt am Main: In Bad Nauheim sind 32,7 Grad gemessen worden, meldet der Deutsche Wetterdienst. Das sei der bundesweit wärmste Ort gewesen.



Dahinter folgte Lingen in Niedersachsen mit 32,5 Grad. In Kleve in Nordrhein-Westfalen waren es 31,6 Grad. In den kommenden Tagen könnte es noch wärmer werden - mit Temperaturen von 29 bis 36 Grad am Donnerstag und Freitag.