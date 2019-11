Die riesige Hochmoselbrücke bei Zeltingen-Rachtig ist für den Verkehr freigegeben. Als erste rollten Politiker in einem Konvoi über die 1,7 Kilometer lange und bis zu 160 Meter hohe Brücke im Moseltal. Sie ist bundesweit die zweithöchste - nach der Kochertalbrücke (185 Meter) in Baden-Württemberg.



Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sprach von einem "guten Tag für Rheinland-Pfalz". Mit der Eröffnung geht nach rund acht Jahren Bauzeit das aktuell größte Brückenbauprojekt in Europa zu Ende.