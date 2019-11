"Die Innenstädte sind wichtiger geworden, weil nur Städte große Arbeitsmärkte bieten, wo beide Partner größere Möglichkeiten haben, einen Job zu finden", sagt Ilse Helbrecht, Städteforscherin an der Humboldt-Universität in Berlin. Gleichberechtigung also als Antriebsfeder, um in die Städte zu ziehen.