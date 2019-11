Bela B. (l.) und Farin Urlaub von der Band "Die Ärzte" (Archivbild)

Quelle: Kirsten Neumann/dpa

Das Warten auf Bela, Farin und Rod hat ein Ende: Nach fast acht Jahren Pause gehen Die Ärzte 2020 erstmals wieder auf Deutschlandtour. "Haben wir euch gefehlt?! Habt ihr uns vermisst?! Ist euch jetzt klar, dass mit uns die Welt schöner ist?!" - mit dieser Frage kündigte die Band auf ihrer Seite die Rückkehr an.



Die Tour "IN THE ä TONIGHT" zum neuen Album beginnt am 7. November 2020 - und dauert dann bis Ende Dezember. Die letzte Deutschlandtour des Spaßpunk-Trios aus Berlin gab es 2012/13.