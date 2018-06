Ein schlechtes Zeugnis für den türkischen Präsidenten Erdogan: In einer Befragung durch Forscher der Universitäten Köln und Duisburg-Essen beurteilten Deutsche türkischer Herkunft ihn mehrheitlich negativ. Auf einer Beliebtheitsskala von minus fünf bis plus fünf erreichte er im Schnitt nur einen Wert von minus 2,5. Zum Vergleich: Bundeskanzlerin Angela Merkel kam immerhin auf plus 1,6.