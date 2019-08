Clemens Tönnies ist Aufsichtsratschef von Schalke 04. Archivbild

Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa

Nach seinen umstrittenen Aussagen über Afrikaner drohen Schalkes Aufsichtsratschef Clemens Tönnies Konsequenzen vom DFB. Die DFB-Ethikkommission wird sich bei ihrer nächsten Sitzung am 15. August mit dem Vorfall beschäftigen.



Tönnies hatte beim Tag des Handwerks in Paderborn als Festredner Steuererhöhungen im Kampf gegen den Klimawandel kritisiert. Stattdessen solle man lieber Kraftwerke in Afrika finanzieren. "Dann würden die Afrikaner aufhören, Bäume zu fällen, und sie hören auf, wenn's dunkel ist, Kinder zu produzieren", sagte Tönnies. Für diese Aussagen hatte er sich später entschuldigt.