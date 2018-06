Julian Draxler bei der Pressekonferenz des DFB in Südtirol Quelle: ZDF

Sami Khedira und Julian Draxler sind kurz vor dem WM-Start des DFB-Teams wieder voll belastbar. Die beiden Mittelfeldspieler konnten am Donnerstag in Watutinki ohne Einschränkungen am Teamtraining teilnehmen, nachdem sie am Tag zuvor wegen kleinerer Blessuren zumindest teilweise aussetzen mussten.



Für die 20 Feldspieler im Kader von Bundestrainer Joachim Löw standen auf dem Trainingsgelände von ZSKA Moskau Sprint- und Tempoübungen auf dem Programm. Alle Akteure sollen im ersten Gruppenspiel des WM-Turniers am Sonntag im Moskauer Luschniki-Stadion gegen die Mexikaner zu hundert Prozent fit sein.