Das DFB-Team beim Training. Quelle: zdf

Die deutsche Nationalmannschaft wartet nach der 1:2-Niederlage in Österreich seit fünf Spielen auf einen Sieg - das gab es zuletzt vor 30 Jahren. Unter dem damaligen Teamchef Franz Beckenbauer blieb die DFB-Auswahl zwischen dem 14.Oktober 1987 und dem 31.März 1988 ebenfalls in fünf Begegnungen in Serie ohne Erfolgserlebnis.



Vor dem Spiel in Klagenfurt hatte der Weltmeister auch in England (0:0), gegen Frankreich (2:2), Spanien (1:1) und Brasilien (0:1) einen Sieg verpasst. Den letzten Erfolg gab es am 8.Oktober zum Abschluss der WM-Qualifikation gegen Aserbaidschan (5:1).