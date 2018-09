DFB-Frauen besiegen Island mit 2:0. Quelle: IMAGO Sport

Die deutschen Fußballerinnen können wieder auf die direkte Qualifikation für die Frauen-WM in Frankreich hoffen. Die Mannschaft von Bundestrainer Horst Hrubesch gewann das WM-Qualifikationsspiel auf Island mit 2:0 (1:0) und übernahm damit die Tabellenführung in der Gruppe 5 vor den Isländerinnen.



Die beiden Tore für die DFB-Elf in Reykjavik erzielte Svenja Huth in der 42. und 74.Minute. Deutschland (18 Punkte) kann sich am letzten Spieltag am kommenden Dienstag auf den Färöer endgültig den Gruppensieg sichern und so das Ticket für die WM 2019 direkt lösen.