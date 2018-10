Fußballländerspiel der Frauen: Deutschland - Österreich Quelle: dpa

Die DFB-Frauen haben ihre WM-Vorbereitung mit einem Sieg gegen Österreich eingeläutet. Beim verdienten 3:1 (1:1) gegen den EM-Halbfinalisten setzten die Olympiasiegerinnen in Essen ihren Aufwärtstrend unter Horst Hrubesch trotz personeller Experimente fort.



Der Interimsbundestrainer feierte an alter Wirkungsstätte dank der Treffer von Popp (8.) und der Lokalmatadorinnen Dallmann (56.) und Schüller (84.) den sechsten Erfolg in Serie. Damit verbesserte der Europameister von 1980 den Startrekord von Silvia Neid aus dem Jahr 2005. Die Hoffenheimerin Nicole Billa (34.) glich zwischenzeitlich aus.