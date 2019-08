Am Dienstag steht das nächste Spiel in Lwiw gegen die Ukraine an. Das ZDF überträgt es ab 16 Uhr live. Nach dem eindrucksvoll geglückten "Neustart in Nordhessen" (so titelte das Stadionmagazin) wird das die weitaus schwerere Prüfung. Denn der Gegner aus Montenegro, dessen Frauen-Nationalteam erst 2012 gegründet wurde, war bei Temperaturen von knapp 30 Grad der ideale Auftakt- und Aufbaugegner.