Svenja Huth gegen die Chinesin Shanshan Liu (rechts)

Quelle: reuters/Lucy Nicholson

Die deutsche Mannschaft ist mit einem Arbeitssieg in die Frauenfußball-WM gestartet. Beim 1:0-Sieg über China taten sich die die DFB-Frauen schwerer als erwartet.



Das Siegtor vor 15.3000 Zuschauern in Rennes erzielte Giulia Gwinn in der 66.Minute.