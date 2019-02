Werder Bremen und der SC Paderborn stehen im Viertelfinale des DFB-Pokals. Werder setzte sich mit 4:2 (1:1; 3:3) im Elfmeterschießen bei Borussia Dortmund durch, Paderborn gewann beim MSV Duisburg souverän mit 3:1 (0:0).



Die Zuschauer in Dortmund sahen eine eher zähe Partie, in der es die Bremer verstanden, sich diszipliniert den Angriffen der Hausherren entgegenzustellen. Erst in der Verlängerung lieferten sich beide Teams ein offensives Spektakel - mit je zwei Toren auf beiden Seiten. Im Elfmeterschießen konnte sich Werder auf Keeper Pavlenka verlassen, der zwei BVB-Elfer parierte.