Dortmunder Lust - Bayerns Frust

Die Ergebnisse der Bewertung und die Schlüsse daraus sind allerdings schon absehbar. Die erste Saison unter Trainer Carlo Ancelotti wird so wenig zufriedenstellend ausfallen wie kaum eine andere seit 2011, als die Bayern letztmals das Halbfinale der Champions League verpassten. Nun wird noch nicht einmal das halbwegs tröstende Double Eingang in den Trophäenschrank der erfolgsverwöhnten Münchner finden. Der so gut wie sichere Gewinn der Schüssel, der Rekord von fünf Ligatiteln hintereinander, wird auch mit etwas Abstand ein bisschen schal wirken. Und, so mutmaßte Innenverteidiger Mats Hummels, womöglich zu ähnlichen Prozessen führen wie 2012, als die Bayern ähnlich bedröppelt dastanden nach einer Saison, in der sie in allen Wettbewerben nur Zweiter geworden waren.