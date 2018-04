Jewgeni Konopljanka Quelle: dpa

Ohne Jewgeni Konopljanka startet der FC Schalke 04 ins DFB-Pokalhalbfinale gegen Eintracht Frankfurt. Der Ukrainer sitzt am Mittwochabend zunächst auf der Bank. Dafür spielt beim Team von Trainer Domenico Tedesco der Kroate Marko Pjaca von Beginn an.



Bei Frankfurt stürmt der Serbe Luka Jovic. Zudem gibt Omar Mascarell sein Comeback. Der Mittelfeldspieler hatte im Februar einen Haarriss im Fuß erlitten. Rückkehrer Kevin-Price Boateng, der von 2013 bis 2015 auf Schalke spielte, steht bei den Hessen ebenfalls in der Anfangsformation.