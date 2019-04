Eine Nacht lang quälte sich Reinhard Grindel noch, dann zog der schwer angeschlagene Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) selbst die Notbremse. Der 57-Jährige verkündete am Dienstag seinen Rücktritt, er zog die Konsequenzen aus den neuerlichen Negativschlagzeilen und ständigen Putsch-Gerüchten, die ihn am Ende zwangen zu gehen.



Schon am Montagabend bei der feierlichen Eröffnung der Hall of Fame in Dortmund hatte der frühere Bundestagsabgeordnete resigniert, fast apathisch gewirkt. Ohne auch nur den Ansatz einer Stellungnahme war Grindel im Anschluss durch die Hintertür verschwunden. Die Frage nach dem Rücktritt war nur noch eine der Zeit.