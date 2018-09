Die WM im muslimischen Zentrum von Kasan Quelle: ap

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist am Dienstag nach einem rund 70-minütigen Flug in ihrem dritten WM-Spielort Kasan eingetroffen. In der Hauptstadt der autonomen Republik Tatarstan steht für den Titelverteidiger bei der WM am Mittwoch (16 Uhr/live im ZDF) das Gruppenfinale gegen Südkorea an.



Bei einem Sieg mit mindestens zwei Toren Differenz wäre die DFB-Elf sicher im Achtelfinale. Schon ein knapperer Erfolg könnte das Vorrunden-Aus bedeuten. Für viele Spieler im Kader ist Kasan kein Neuland: 2017 beim Confed Cup fand dort das zweite Gruppenspiel gegen Chile (1:1) statt.