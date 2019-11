Suat Serdar (FC Schalke 04) jubelt nach dem Tor zum 1:0.

Auch Toni Kroos steht der deutschen Fußball-Nationalmannschaft für die anstehenden Länderspielen gegen Argentinien und in Estland nicht zur Verfügung. Der 29 Jahre alte Star von Real Madrid sagte am Sonntag seine Teilnahme wegen einer "Adduktorenverletzung am linken Oberschenkel" ab, teilte der DFB mit.