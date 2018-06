DFB-Team mit Draxler gegen Mexiko

Julian Draxler: geb. in Gladbeck, Jugendverein: FC Schalke 04 Quelle: Imago Sportfoto

Confed-Cup-Kapitän Julian Draxler wird beim WM-Auftakt der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Mexiko in der Startelf auflaufen. "Soviel kann ich schon sagen, Julian wird von Anfang an spielen", sagte Bundestrainer Joachim Löw dem ZDF.



Der Profi von Paris Saint-Germain erhält damit am Sonntag (17 Uhr/live im ZDF) vermutlich auf dem linken Flügel den Vorzug vor dem Dortmunder Marco Reus, der zunächst nur WM-Joker sein dürfte.