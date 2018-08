DFB-Zentrale in Frankfurt am Main Quelle: ap

Der DFB hat den Rücktritt von Mesut Özil aus der Nationalmannschaft bedauert, die Rassismus-Vorwürfe des 29-Jährigen aber zurückgewiesen. "Dass der DFB mit Rassismus in Verbindung gebracht wird, weisen wir (...) in aller Deutlichkeit zurück", hieß es in einer Stellungnahme.



Vorausgegangen war eine Telefonkonferenz des Präsidiums mit dem im Urlaub weilenden Reinhard Grindel. Der DFB-Präsident war von Özil in dessen Rücktrittserklärung am Sonntag massiv angegangen worden. Aus der Politik gab es bereits erste Stimmen, die auch Grindel zum Rücktritt aufforderten.