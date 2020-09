Jürgen Klinsmann (Archivfoto 2019)

Quelle: dpa

Die Trainerlizenz von Hertha-Coach Jürgen Klinsmann ist rechtzeitig vor dem Rückrundenstart gegen Bayern München am Sonntag verlängert worden. Das teilten der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und die Deutsche Fußball Liga (DFL) in einer gemeinsamen Stellungnahme mit.



Klinsmann hatte Unterlagen über absolvierte Fortbildungen nachreichen müssen. "Die Fußball-Lehrer-Lizenz von Jürgen Klinsmann wurde ordnungsgemäß verlängert. Sein Einsatz als Cheftrainer von Hertha BSC befindet sich damit im Einklang mit den Statuten der DFL", hieß es in einer Stellungnahme.