Gerade bei digitalen Dienstleistern seien Gewerkschaften traditionell nicht verankert, so Schröder. Andererseits würden Branchen wie die Altenpflege exponentiell wachsen, in denen sie ebenfalls kaum vertreten sind.



"Gewerkschaften sind erfolgreich in großen Betrieben, in mitbestimmungsorientierten Firmen, dort wo Betriebsräte sind", so Schröder. "Zum anderen werden Unternehmen auch immer kleiner. Und in kleineren Unternehmen gibt es weniger Gewerkschaften."