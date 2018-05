DGB-Chef Reiner Hoffmann setzt auf eine Ausweitung von Tarifverträgen in der deutschen Wirtschaft. "Gute Arbeit für alle heißt für uns Tarifbindung für alle", sagte der am Montag frisch wiedergewählte Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes in seiner Grundsatzrede. Ob Digitalisierung, Globalisierung, Klimawandel, Migration und Flucht oder die demografische Entwicklung – vor den acht Gewerkschaften des DGB lägen noch viele Aufgaben.