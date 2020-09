Seit 70 Jahren kämpfen die Gewerkschaften des DGB um mehr Rechte für Arbeitnehmer. Der Deutsche Gewerkschaftsbund hatte sich am 13. Oktober 1949 in München gegründet, der erste Vorsitzende war Hans Böckler. Seit seiner Gründung trete der DGB mit seinen Mitgliedsgewerkschaften für soziale Gerechtigkeit, bessere Arbeits- und Lebensbedingungen, Mitbestimmung und eine umfassende Demokratisierung von Wirtschaft und Gesellschaft ein, betonte der Gewerkschaftsbund anlässlich des Geburtstags. Auf dem Festakt des Deutschen Gewerkschaftsbunds zum 70-jährigen Bestehen des DGB wird Bundeskanzlerin Merkel (CDU) eine Festrede halten. In einer Podiumsdiskussion (17 Uhr) wird es um gewerkschaftliche Zukunftsperspektiven gehen, um 18 Uhr spricht DGB-Chef Hoffmann.