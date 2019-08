Ein Auszubildender steht an einem Schraubstock. Archivbild

Quelle: Sebastian Kahnert/zb/dpa

Nur etwas mehr als jeder zweite Auszubildende in Deutschland sieht sich gut auf die Digitalisierung vorbereitet. Das geht aus dem Ausbildungsreport 2019 der Jugend-Abteilung des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) hervor.



Nur 54 Prozent der Jugendlichen sehen sich demnach während ihrer Ausbildung gezielt darauf vorbereitet, digitale Technologien auch zu nutzen. Dabei geben rund 80 Prozent der Befragten an, dass Digitalisierung und Automatisierung in ihrer Ausbildung grundsätzlich wichtig oder sehr wichtig seien.