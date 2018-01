Uwe Gensheimer Quelle: dpa

Die deutschen Handballer sind erfolgreich in das Unternehmen Titelverteidigung bei der EM in Kroatien gestartet. Die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop besiegte in Zagreb den EM-16. Montenegro souverän mit 32:19 (17:9) und feierte den zweithöchsten Erfolg der deutschen EM-Geschichte.



Bester Werfer der Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) beim ersten EM-Auftaktsieg seit zehn Jahren war Kapitän Uwe Gensheimer mit neun Toren. Mit einem weiteren Sieg am Montag (18.15 Uhr/ARD) gegen den WM-Dritten Slowenien würde der Titelverteidiger vorzeitig die Hauptrunde erreichen.