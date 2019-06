DHB-Torschützin gegen Kroatien: Marlene Zapf (re.)

Quelle: dpa

Die deutschen Handballerinnen haben sich das Ticket für die diesjährige WM in Japan (30. November bis 15. Dezember) gesichert. Die Mannschaft von Bundestrainer Henk Groener gewann das Play-off-Rückspiel gegen Kroatien in Hamm/ Westfalen am Mittwoch mit 25:21 (14:9). Das Hinspiel in Koprivnica war am Sonntag 24:24 ausgegangen.



Lokalmatadorin Alicia Stolle war mit sechs Treffern die beste Werferin der Auswahl des Deutschen Handballbundes. Dank der WM-Teilnahme dürfen die DHB-Frauen auch weiterhin auf einen der begehrten Startplätze bei den Olympischen Sommerspielen 2020 in Tokio hoffen.