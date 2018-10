Die deutschen Handballerinnen haben bei der Heim-WM das Viertelfinale verpasst. Die Mannschaft von Bundestrainer Michael Biegler unterlag dem EM-Vierten Dänemark in Magdeburg mit 17:21 (7:11). Xenia Smits konnte die zweite Turnierniederlage der Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) auch mit sechs Toren nicht verhindern. "Wir sind an uns selbst gescheitert", sagte Spielführerin Anna Loerper enttäuscht.



Für Biegler war es das letzte Spiel als DHB-Coach. Er wechselt zum Männer-Bundesligisten SC DHfK Leipzig, der Niederländer Henk Groener übernimmt am 1.Januar das deutsche Team.