DHB-Team auf Hauptrunden-Kurs

heute-Nachrichten

Quelle: ZDF

Die deutschen Handballer haben bei der Heim-WM Kurs auf die Hauptrunde genommen. Die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop besiegte Brasilien in Berlin mit 34:21 (15:8) und hat nach dem zweiten Erfolg 4:0 Punkte auf dem Konto. Nächster Gegner der Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) ist am Montag (18/ARD) der ehemalige Weltmeister Russland.



Kapitän Uwe Gensheimer war mit zehn Toren bester deutscher Werfer vor 13.500 Zuschauern in der ausverkauften Arena am Ostbahnhof. Zum Auftakt hatte der dreimalige Weltmeister gegen das vereinte Team Korea 30:19 gewonnen.