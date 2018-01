Quelle: reuters

Die deutschen Handballer sind trotz erneut schwacher Leistung erfolgreich in die Hauptrunde der EM in Kroatien gestartet. Die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop setzte sich in Varazdin glücklich mit 22:19 (9:10) gegen Außenseiter Tschechien durch. Beste Spieler einer im Angriff lange desolaten DHB-Auswahl waren die Torhüter Silvio Heinevetter und Andreas Wolff sowie Spielmacher Steffen Fäth (8 Treffer).



Nächster Gegner der Mannschaft ist am Sonntag (18.15 Uhr/ARD) Olympiasieger Dänemark. Zum Abschluss der Hauptrunde geht es am Mittwoch (20.30 Uhr/ZDF) gegen Vize-Europameister Spanien.