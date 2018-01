heute-Nachrichten Quelle: ZDF

Die deutschen Handballer haben bei der EM in Kroatien mit viel Mühe und einem nachträglichen Siebenmeter vorzeitig die Hauptrunde erreicht. Der Titelverteidiger kam gegen den WM-Dritten Slowenien in Zagreb nach einer turbulenten Schlussphase und minutenlangen Diskussionen um einen Videobeweis noch zu einem 25:25 (10:15). Das entscheidende Tor erzielte Tobias Reichmann.



Bester Werfer der DHB-Auswahl war Uwe Gensheimer mit sieben Toren. Für das DHB-Team geht es am Mittwoch (18:15 Uhr/ARD) gegen Mazedonien um den Gruppensieg und eine gute Ausgangsposition für die zweite Turnierphase.