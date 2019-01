Quelle: dpa

Die deutschen Handballer haben erstmals seit zwölf Jahren das Halbfinale bei einer WM erreicht. Die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop besiegte Kroatien in ihrem zweiten Hauptrundenspiel in Köln 22:21 (11:11) und sicherte sich vorzeitig die Teilnahme an der Vorschlussrunde am Freitag in Hamburg.



"Wir haben vorzeitig das Halbfinale erreicht. Das ist der Wahnsinn. Die Stimmung hat uns gepusht", sagte der bärenstarke Torhüter Andreas Wolff. Zuletzt hatte die weiterhin ungeschlagene Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) beim goldenen Triumph 2007 das WM-Halbfinale erreicht.



Im abschließenden Hauptrundenspiel gegen Europameister Spanien am Mittwoch (20.30 Uhr) geht es um den Gruppensieg. Bester Werfer der DHB-Auswahl vor 19.250 Zuschauern war Fabian Wiede mit sechs Toren. Zuletzt stand das DHB-Team beim Titelgewinn 2007 bei einer WM unter den besten Vier.