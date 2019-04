DHB-Team gewinnt Hinspiel in Polen

heute-Nachrichten

Quelle: ZDF

Die deutschen Handballer haben in der Qualifikation für die EM 2020 das Hinspiel gegen Polen vor 9000 Zuschauern in Gleiwitz mit 26:18 (13:10) gewonnen und können mit einem erneuten Sieg am Samstag in Halle/Westfalen (14 Uhr live im ZDF) bereits für die EM planen.



Kapitän Uwe Gensheimer, der im Sommer aus Paris zu den Rhein-Neckar Löwen zurückkehrt, war mit 9/4 Treffern erfolgreichster deutscher Werfer. Sechsmal traf sein ehemaliger und künftiger Klubkollege Patrick Groetzki. "Das war schon eine Prüfung für uns, das kann auch anders ausgehen", sagte Bundestrainer Christian Prokop in der ARD.