Der Anfang ist gemacht: Die deutschen Handballer haben ihre Pflichtaufgabe zum Auftakt gelöst und sich mit einer Tore-Gala für die Medaillen-Mission bei der Heim-WM eingeworfen. Das Team von Bundestrainer Christian Prokop fertigte im WM-Eröffnungsspiel in Berlin eine klar unterlegene nord- und südkoreanische Auswahl mit 30:19 (17:10) ab. Kapitän Uwe Gensheimer war gegen den Außenseiter mit sieben Treffern bester Werfer der DHB-Auswahl.



Den nächsten Schritt zum Einzug in die Hauptrunde kann Prokops Team am Samstag (18.15 Uhr/ZDF) machen, wenn es gegen Brasilien geht.