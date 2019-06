Deutschlands Franz Semper im EM-Qualifikationsspiel gegen Israel

Quelle: imago

Die deutschen Handballer haben in der EM-Qualifikation auch ihr fünftes Spiel gewonnen. Die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop siegte in Israel in komplett neuer Besetzung mit 40:25 (19:14) und wahrte damit ihre weiße Weste.



Beste Werfer der DHB-Auswahl, die sich das EM-Ticket bereits vorzeitig gesichert hatte und in Tel Aviv auf zahlreiche Stammspieler verzichtete, waren die Außenspieler Timo Kastening (9 Tore) und Marcel Schiller (6 Tore). Im Tor überzeugte der 21 Jahre alte Länderspiel-Debütant Till Klimpke mit zahlreichen Paraden. Am Sonntag kann das deutsche Team die Qualifikation für das Turnier in Österreich, Schweden und Norwegen gegen den Kosovo mit der perfekten Ausbeute von sechs Siegen abschließen.