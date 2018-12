Wenn ich drei Pakete in einem Haus habe, einer wohnt im Quergebäude, einer im Seitenflügel und einer im Vorderhaus, aber alle im fünften Stock - da bin ich nur zu einem hoch und hab ihm alle drei Pakete gegeben. Anonymer Zusteller

In einem anderen Fall aus dem WISO-Test fuhr ein Zusteller dreimal an der Zieladresse vorbei - ohne zu halten. Während er andere Pakete auslieferte, blieb die Stichprobe des ZDF-Teams im DHL-Auto. Anschließend landete es wieder in einer Postfiliale, ohne dass der DHL-Bote geklingelt hätte. Dabei ist ein Zustellversuch Pflicht, erklärt die Deutsche Post gegenüber WISO und entschuldigt sich für das Verhalten ihrer Mitarbeiter. "In einem persönlichen Gespräch wurden alle betreffenden Zusteller noch einmal eindringlich auf ihr Versäumnis hingewiesen und allen die geltenden Regeln deutlich gemacht", teilt das Unternehmen mit.



Doch das verlangt seinen Mitarbeitern viel ab. Ein Zusteller, der anonym bleiben möchte, berichtet von 140 Paketen im Wagen, die er binnen fünfeinhalb Stunden ausliefern muss. Das heißt: Ihm bleiben nur etwas mehr als zwei Minuten pro Paket. Weil das kaum zu schaffen ist, kennt jeder Zusteller Tricks, um Zeit zu sparen. "Wenn ich drei Pakete in einem Haus habe, einer wohnt im Quergebäude, einer im Seitenflügel und einer im Vorderhaus, aber alle im fünften Stock - da bin ich nur zu einem hoch und hab ihm alle drei Pakete gegeben", berichtet der Zusteller. Die anderen hätten nur eine Benachrichtigungskarte von ihm bekommen. "Das tägliche Pensum schafft man eigentlich nur, wenn man trickst oder eben Überstunden macht." Er mache oft zwei bezahlte Überstunden und könne so ganz gut mit seinem Job leben.