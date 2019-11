Ich wollte nicht auf die Gräber treten. Als ich hinterher nach Hause kam, habe ich mir alle Klamotten ausgezogen, weil ich das Gefühl hatte, den Tod mitzuschleppen. Jímenez

Pro Lied bekommt "El Güero" 30 Peso - etwa 1,40 Euro. Auf Beerdigungen gibt es ein bisschen mehr. Normalerweise kommt er in einer Woche auf rund 300 Peso, am Tag der Toten sind es gut und gerne zehnmal so viel.



Anfangs kostete es Jiménez Überwindung. "Ich wollte nicht auf die Gräber treten", sagt der 55-Jährige. "Als ich hinterher nach Hause kam, habe ich mir alle Klamotten ausgezogen, weil ich das Gefühl hatte, den Tod mitzuschleppen." Er machte trotzdem weiter.