Ich sitze im Zug von Berlin nach Tübingen und lasse die letzten drei Wochen Revue passieren. So viel Zeit ist vergangen, seitdem man mir für den Test Blut abgenommen hat. In wenigen Stunden werde ich an einem Labor für Humangenetik das Ergebnis meiner Erbgutguntersuchung erfahren. Ein Blick in die Gene. Ein Blick in die Zukunft? Im Moment denke ich an meine Mutter, die an Parkinson litt und schwer krank verstarb. Und an meinen Vater, der Alzheimer hat. Will ich wirklich wissen, wie hoch bei mir die Wahrscheinlichkeit für diese Krankheiten ist? Wie würde das mein Leben verändern?