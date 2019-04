Bürger sitzen auf Eberswalder Marktplatz vor einem SPD-Bus.

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Die SPD-Bundestagsfraktion will in Ostdeutschland stärker mit den Bürgern ins Gespräch kommen. "Wir wollen wissen, was den Leuten wichtig ist", sagte der Parlamentarische Geschäftsführer Carsten Schneider in Eberswalde.



Seit dieser Woche tourt die Bundestags-SPD mit einem Bus durch Ostdeutschland. Justizministerin Katarina Barley und Finanzminister Olaf Scholz waren in Eberswalde nordöstlich von Berlin dabei und diskutierten an Holztischen bei Limonade und Spritzkuchen mit Bürgern.