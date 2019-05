Papst Franziskus reist nach Rumänien. Archivbild

Papst Franziskus beginnt heute seine erste Reise nach Rumänien. Bei dem dreitägigen Besuch in einem der ärmsten Länder der EU steht unter anderem eine Annäherung an die orthodoxe Kirche im Zentrum.



Neben Treffen mit dem Staatspräsidenten und der Regierung steht daher auch eines mit der rumänisch-orthodoxen Kirchenführung in Bukarest an. Im siebenbürgischen Blaj tritt sich Franziskus am letzten Tag seiner Reise außerdem auch mit Roma, die nicht nur in Rumänien oft diskriminiert werden.